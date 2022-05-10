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4 часа назад

Reuters: Германия может "взять под контроль" российский НПЗ

Газета.Ru

Германия рассматривает возможность «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется российской государственной компанией «Роснефть». Об этом сообщает Reuters.

Германия может «взять под контроль» российский НПЗ
Фото: Zamir Usmanov/Global Look PressZamir Usmanov/Global Look Press

По данным Министерства экономики Германии, сроков решения вопроса о собственности НПЗ «Роснефти» пока нет. Данный НПЗ поставляет продукцию в некоторые районы восточной Германии, в том числе в столицу Германии Берлин, а также в западную Польшу.

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Один из источников агентства заявил, что возможность национализации энергетических компаний также рассматривается, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не «наказанием России», а «обеспечением поставок энергии».

Ранее стало известно, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

Компании,Роснефть,
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