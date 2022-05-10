IKEA сделала заявление об оплате работы сотрудников из России

IKEA продлила период выплаты заработной платы своим сотрудникам в России на три месяца, до августа. Об этом в интервью Reuters заявил владелец Ingka Group, собственника магазинов мебельного бренда в России, Толга Онку.

После начала Россией 24 февраля специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные страны ввели жесткие антироссийские санкции. В свою очередь зарубежные компании объявили о приостановке работы на российском рынке. В их числе была и IKEA.

Изначально в компании заявили, что будут выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудникам из России до мая.

«Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев», - пояснил Толга Онку.

Он подчеркнул, что компания «соблюдает все санкции», а для выплаты заплат будут использоваться «те активы, которые есть (в России)».

При этом Онку отказался сообщить, рассматривает ли мебельный ретейлер возможность окончательного ухода с российского рынка.

«Мы продолжаем следить, анализировать и смотреть на то, что происходит», - заметил он.