В «Газпроме» ответили на заявление Украины по транзиту через "Сохрановку"

"Газпром" получил уведомление от Украины о прекращении транзита газа через украинскую ГИС "Сохрановка" 11 мая, но не видит препятствий для продолжения транзита, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
"Газпром" сегодня получил официальное уведомление от "Оператора Газотранспортной системы Украины", о том что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 07:00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа", - сказал он, отметив, что перенос объемов транзита на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен.
НАК "Нафтогаз Украины" также уведомил "Газпром" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.
"В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме", - подчеркнул Куприянов, добавив, что "Газпром" полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями и поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом, услуги по транзиту полностью оплачены.