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2 часа назад

"Газпром" не видит препятствий для продолжения транзита через украинскую ГИС "Сохрановка"

ТАССиещё 8

"Газпром" получил уведомление от Украины о прекращении транзита газа через украинскую ГИС "Сохрановка" 11 мая, но не видит препятствий для продолжения транзита, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

В «Газпроме» ответили на заявление Украины по транзиту через "Сохрановку"
Фото: ТАССТАСС

"Газпром" сегодня получил официальное уведомление от "Оператора Газотранспортной системы Украины", о том что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 07:00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа", - сказал он, отметив, что перенос объемов транзита на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен.

НАК "Нафтогаз Украины" также уведомил "Газпром" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.

Украина прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку»

"В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме", - подчеркнул Куприянов, добавив, что "Газпром" полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями и поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом, услуги по транзиту полностью оплачены.

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