В «Газпроме» ответили на заявление Украины по транзиту через "Сохрановку"

"Газпром" сегодня получил официальное уведомление от "Оператора Газотранспортной системы Украины", о том что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 07:00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа", - сказал он, отметив, что перенос объемов транзита на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен.