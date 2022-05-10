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4 часа назад

Немецкая компания согласилась на российскую схему оплаты газа

Алиса Селезнёва

Немецкая газовая компания Verbundnetz Gas (VNG) заявила о готовности переводить оплату за газ на счет в «Газпромбанке», согласившись на предложенную Россией схему. Об этом пишет Reuters.

«Мы оплатим сумму, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в «Газпромбанке» в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная плата поставщику», - приводит издание заявление VNG.

В компании также подчеркнули, что не ожидаю каких-либо затруднений при оплате, так как «открытие счета прошло гладко».

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли.

С 1 апреля российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они должны перечислить валюту на специальные расчетные счета, открытые в «Газпромбанке», сам банк будет конвертировать валюту в рубли на Мосбирже, затем переводить рубли на счет компании, после чего она сможет расплатиться за газ уже в российской валюте.

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