Novatek Green Energy заявила о форс-мажоре по обязательствам из-за санкций

Дочернее предприятие российского «Новатэка» в Польше объявило форс-мажор по обязательствам перед клиентами. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Novatek Green Energy.

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Из-за того, что основная компания с 25 апреля 2022 года была внесена в санкционные списки Польши, «дочка» не может исполнить обязательства в полном объеме, отметили в пресс-службе.

«Замораживание экономических ресурсов приводит, среди прочего, к тому, что оборудование для передачи/распределения или резервуарные установки были заморожены, и любые дальнейшие решения по этому вопросу теперь принимаются государственными органами», - подчеркнул глава компании Дариуш Братон.

В фирме пояснили также, что «замораживание экономических ресурсов представляет собой невозможность их использования для получения денежных средств, товаров или услуг всеми возможными способами».

Ранее сообщалось, что порядка 500 вагонов со сжиженным газом, «легально въехавших на польскую территорию», подвергаются риску взрыва.