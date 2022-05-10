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4 часа назад

Novatek Green Energy заявила о форс-мажоре по обязательствам из-за санкций

Илья Родин

Дочернее предприятие российского «Новатэка» в Польше объявило форс-мажор по обязательствам перед клиентами. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Novatek Green Energy.

Novatek Green Energy заявила о форс-мажоре по обязательствам из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за того, что основная компания с 25 апреля 2022 года была внесена в санкционные списки Польши, «дочка» не может исполнить обязательства в полном объеме, отметили в пресс-службе.

«Замораживание экономических ресурсов приводит, среди прочего, к тому, что оборудование для передачи/распределения или резервуарные установки были заморожены, и любые дальнейшие решения по этому вопросу теперь принимаются государственными органами», - подчеркнул глава компании Дариуш Братон.

В фирме пояснили также, что «замораживание экономических ресурсов представляет собой невозможность их использования для получения денежных средств, товаров или услуг всеми возможными способами».

Ранее сообщалось, что порядка 500 вагонов со сжиженным газом, «легально въехавших на польскую территорию», подвергаются риску взрыва.

Возникшая ситуация «связана с лишением компании [Novatek Green Energy] контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом».

Компании,Новатэк,
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