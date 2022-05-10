Бразилия отказалась увеличить добычу нефти по просьбе США

Американские чиновники обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако получили отказ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Представители компании объяснили свой отказ тем, что регулирование уровня добычи нефти - это вопрос бизнес-стратегии, а не дипломатии. Кроме того, краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики, заметили в Petrobras.
В госдепе подчеркнули, что работают с энергокомпаниями с целью увеличения поставок энергоносителей.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких, как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен», — заявили в госдепе.