Бразилия отказалась увеличить добычу нефти по просьбе США

«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких, как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен», — заявили в госдепе.