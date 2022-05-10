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3 часа назад

Бразилия отказалась увеличить добычу нефти по просьбе США

Никита Бородкин

Американские чиновники обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако получили отказ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Бразилия отказалась увеличить добычу нефти по просьбе США
Фото: ReutersReuters

Представители компании объяснили свой отказ тем, что регулирование уровня добычи нефти - это вопрос бизнес-стратегии, а не дипломатии. Кроме того, краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики, заметили в Petrobras.

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В госдепе подчеркнули, что работают с энергокомпаниями с целью увеличения поставок энергоносителей.

«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких, как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен», — заявили в госдепе.

Компании,Госдеп США,
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