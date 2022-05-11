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2 часа назад

Немецкая компания отказалась платить за российский газ в рублях

Lenta.ruиещё 2

Немецкий энергоконцерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро. В настоящее время германская компания консультируется на этот счет с правительством ФРГ. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил представитель энергоконцерна в беседе с ТАСС.

Немецкая компания отказалась платить за российский газ в рублях
Фото: ReutersReuters

«Uniper продолжит платить в евро», — заявил он.

По данным собеседника, сейчас компания ведет переговоры с партнером о возможных условиях оплаты и уточняет всю информацию в контакте с властями Германии. При этом пока неизвестно, открыла ли немецкая компания новый счет в Газпромбанке и когда будут выполнены платежи за топливо.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

В то же время представитель Uniper отметил, что ФРГ не может обойтись без российского газа. Он пояснил, что «краткосрочный отказ от российского газа невозможен, так как это имело бы драматические последствия для экономики» всей Германии.

Как сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, энергоконцерн пока не отказывается от схемы, когда оплата газа производится в евро, а потом при содействии Газпромбанка может конвертироваться в российские рубли.

Компании,Владимир Путин,Газпромбанк,
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