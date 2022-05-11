«М.Видео-Эльдорадо» создала свою IT-компанию

Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" выделяет IT-направление в отдельную компанию под названием "М.Тех". Об этом говорится в сообщении компании.

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"Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, планирует развитие IT-компании "М.Тех", которая сфокусируется на разработке продуктов и IT-сервисов для розничной торговли, электронной коммерции, сферы потребительского кредитования и рынка электронных платежей и позволит повысить операционную эффективность текущего бизнеса группы", - говорится в сообщении.

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Компания "М.Тех" будет образована на базе приобретенного в 2021 году "М.Видео-Эльдорадо" ведущего провайдера финтех-сервисов "Директ кредит" и будет отвечать за развитие IT-продуктов, запуск новых решений, развитие офиса больших данных, поиск и внедрение инноваций. Планируется, что в новую IT-компанию перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты "М.Видео-Эльдорадо", отметили в компании.

Выделение самостоятельной IT-компании в структуре ведущего игрока рынка розничной торговли также сделает возможным развитие систем мотивации и совершенствование условий труда для IT-экспертов группы. В перспективе "М.Тех" может выступать поставщиком отдельных решений на внешний рынок. В настоящее время компания проводит консультации с регулирующими органами по возможным форматам работы IT-бизнеса, добавляется в сообщении.

Развитие продуктов и планы

Сейчас группа разрабатывает более 100 продуктов и решений на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения, используя современную микросервисную и преимущественно облачную инфраструктуру. Офис больших данных компании занимается разработкой сервисов рекомендаций, ассортиментного планирования, инструментов персонализации, видеоаналитики, отмечается в сообщении.

Создание компании, направленной на развитие IT, позволит "М.Видео-Эльдорадо" сосредоточиться на централизованном развитии и масштабировании IT-разработок с фокусом на высокую операционную эффективность основного бизнеса группы и качество собственных цифровых продуктов для сотрудников, покупателей и компаний - партнеров. Предпосылками для создания IT-компании стали цифровая трансформация "М.Видео-Эльдорадо", наращивание собственных IT-компетенций и переход на продуктовый подход при запуске и развитии как клиентских, так и корпоративных решений, указали в компании.

О группе

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".