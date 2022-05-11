Стало известно о «маневре» McDonald's для возобновления работы в России

Американская сеть ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's), вероятно, возобновит работу в РФ под другим брендом. Об этом сообщили «Известиям» в среду, 11 мая, два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.
По словам одного из них, пока окончательного решения о возврате на российский рынок принято не было. Как указал один из собеседников, этот вопрос «пора решать». До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.
«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — отметил собеседник.
По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому деятельность даже под новым брендом принесет компании большую прибыль.
Он полагает, что франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на уменьшение размера платежа за использование имени новой иностранной компании.
«Макдоналдс» сообщил о приостановке работы в России 14 марта в связи со спецоперацией на Украине. Как стало известно, в России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранят заработную плату. После заявления об остановке деятельности в России стали находить продолжающие работу кафе. В сети заявили, что это обусловлено постепенной остановкой производственных процессов.