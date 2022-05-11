Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
47 минут назад

Стало известно о «маневре» McDonald's для возобновления работы в России

Лера Букина

Американская сеть ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's), вероятно, возобновит работу в РФ под другим брендом. Об этом сообщили «Известиям» в среду, 11 мая, два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, пока окончательного решения о возврате на российский рынок принято не было. Как указал один из собеседников, этот вопрос «пора решать». До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — отметил собеседник.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому деятельность даже под новым брендом принесет компании большую прибыль.

В IKEA сделали важное заявление для многих россиян

Он полагает, что франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на уменьшение размера платежа за использование имени новой иностранной компании.

«Макдоналдс» сообщил о приостановке работы в России 14 марта в связи со спецоперацией на Украине. Как стало известно, в России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранят заработную плату. После заявления об остановке деятельности в России стали находить продолжающие работу кафе. В сети заявили, что это обусловлено постепенной остановкой производственных процессов.

Компании,Видео,Игорь Бухаров,McDonald's,Ikea,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители