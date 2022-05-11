Стало известно о «маневре» McDonald's для возобновления работы в России

Американская сеть ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's), вероятно, возобновит работу в РФ под другим брендом. Об этом сообщили «Известиям» в среду, 11 мая, два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, пока окончательного решения о возврате на российский рынок принято не было. Как указал один из собеседников, этот вопрос «пора решать». До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — отметил собеседник.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому деятельность даже под новым брендом принесет компании большую прибыль.

Он полагает, что франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на уменьшение размера платежа за использование имени новой иностранной компании.