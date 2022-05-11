«Магнит» запустил во всех магазинах новый способ оплаты

"Магнит" запустил во всех магазинах оплату товаров на кассе по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). В дальнейшем компания планирует реализовать эту функцию и на кассах самообслуживания. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

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"Компания реализовала для покупателей возможность оплаты товаров на кассе по QR-коду через Систему быстрых платежей во всех магазинах розничной сети всех форматов: у дома, в супермаркетах, гипермаркетах, "Магнит косметик" и аптеках", - говорится в сообщении.

Новая опция в торговых точках позволит пользователям СБП оплачивать покупки с помощью мобильного телефона без использования карт или наличных денег. В свою очередь, розничная сеть за счет запуска СБП планирует существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей.