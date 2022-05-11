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49 минут назад

"Магнит" запустил во всех магазинах оплату по QR-кодам через СБП

ТАСС

"Магнит" запустил во всех магазинах оплату товаров на кассе по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). В дальнейшем компания планирует реализовать эту функцию и на кассах самообслуживания. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

«Магнит» запустил во всех магазинах новый способ оплаты
Фото: ТАССТАСС

"Компания реализовала для покупателей возможность оплаты товаров на кассе по QR-коду через Систему быстрых платежей во всех магазинах розничной сети всех форматов: у дома, в супермаркетах, гипермаркетах, "Магнит косметик" и аптеках", - говорится в сообщении.

Новая опция в торговых точках позволит пользователям СБП оплачивать покупки с помощью мобильного телефона без использования карт или наличных денег. В свою очередь, розничная сеть за счет запуска СБП планирует существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По данным на 31 марта 2022 года, сеть насчитывала 26 тыс. 605 магазинов, расположенных в 3 тыс. 946 населенных пунктах РФ.

Компании,"Магнит",
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