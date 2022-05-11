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1 час назад

От JPMorgan и Goldman потребовали данные о сделках с госдолгом России

Investing.com Россия

Конгрессмены США потребовали от американских банков JPMorgan и Goldman Sachs предоставить информацию о клиентах, торгующих российскими долговыми обязательствами, чтобы выяснить, получает ли Уолл-стрит прибыль в результате военной спецоперации России на Украине, пишет Bloomberg.

От Goldman Sachs потребовали данные о сделках с госдолгом России
Фото: ReutersReuters

Соответствующие письма исполнительному директору JPMorgan Джейми Даймону и гендиректору Goldman Sachs Дэвиду Соломону направили сенатор Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Кэти Портер. Они просят предоставить списки клиентов, проводящих сделки с российским государственным и корпоративным долгом после 24 февраля, а также информацию об объемах сделок и полученной прибыли.

Сенаторы-демократы также затребовали информацию о деятельности самих банков. Они объяснили, что это поможет понять, могут ли действия JPMorgan Chase и Goldman Sachs принести пользу правительству России и имеют ли банки возможность получать прибыль от конфликта на Украине.

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