Мордашов продал долю в Национальной медиагруппе

Владелец «Северстали» бизнесмен Алексей Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы (НМГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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По данным агентства, сделка была инициирована до начала военной спецоперации России на Украине. Доля Мордашова в НМГ оценивается в $30 млн.

В свою очередь, РБК со ссылкой на близкий к бизнесмену источник сообщает, что Мордашов вышел из капитала медиахолдинга несколько месяцев назад.