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49 минут назад

СМИ: Мордашов продал долю в Национальной медиагруппе

Национальная Служба Новостей

Владелец «Северстали» бизнесмен Алексей Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы (НМГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Мордашов продал долю в Национальной медиагруппе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, сделка была инициирована до начала военной спецоперации России на Украине. Доля Мордашова в НМГ оценивается в $30 млн.

В свою очередь, РБК со ссылкой на близкий к бизнесмену источник сообщает, что Мордашов вышел из капитала медиахолдинга несколько месяцев назад.

В конце февраля владелец «Северстали» попал под санкции Евросоюза. Ограничения связаны в том числе с НМГ: по данным Брюсселя, входящие в медиахолдинг Первый и Пятый каналы, РЕН ТВ, СТС и 78.ru «поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине».

Компании,Алексей Мордашов,ЕС,
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