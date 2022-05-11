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1 час назад

Суд Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG

Лера Букина

Суд кантона Цуг 10 мая принял решение приостановить процедуру банкротства оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG на 4 месяца - до 10 сентября 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Суд Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Фото: РамблерРамблер

«Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам», - подчеркивается в заявлении Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что компанию Transliq AG привлекли в качестве временного управляющего.

Морской газопровод «Северный поток 2» проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Обе нитки магистрали уже заполнены газом и готовы к работе.

Ранее власти ФРГ решили остановить процесс сертификации газопровода. США, в свою очередь, внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компании пришлось расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций.

Компании,
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