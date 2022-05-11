Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России

Lenta.ruиещё 3

Проект газопровода «Северный поток-2» «фактически умер» после начала российской спецоперации на Украине, заявила официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн. Цитату приводит РИА Новости.

В Германии заявили о смерти «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

При этом она добавила, что Германию стабильно снабжают газом, сейчас хранилища заполнены на 38,6 процента.

«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы скорректировали еще на прошлой неделе и можем их повысить. Северный поток действительно мертв», — подчеркнула она.

Реализацию СП-2 приостановили после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ряд стран выступили с жесткой критикой такого решения и ввели несколько пакетов санкций против Москвы. В том числе обсуждается отказ от импорта российских энергоресурсов. При этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский утверждает, что Европа сильно зависит от российского газа и нефти.

«Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем»

Компании,Владимир Путин,МИД России,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители