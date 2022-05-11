В Германии заявили о смерти «Северного потока-2»

При этом она добавила, что Германию стабильно снабжают газом, сейчас хранилища заполнены на 38,6 процента.

«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы скорректировали еще на прошлой неделе и можем их повысить. Северный поток действительно мертв», — подчеркнула она.

Реализацию СП-2 приостановили после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ряд стран выступили с жесткой критикой такого решения и ввели несколько пакетов санкций против Москвы. В том числе обсуждается отказ от импорта российских энергоресурсов. При этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский утверждает, что Европа сильно зависит от российского газа и нефти.