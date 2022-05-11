Тиньков нанял охранников после продажи доли в банке

"С завтрашнего дня будет у меня два охранника. У меня никогда охранников не было. Сейчас в контексте охранники появятся. Это для нас новая какая-то жизнь, но поживем с охранниками", - сказал бизнесмен, отметив, что нанимает охранников из-за опасений за личную безопасность из-за публичных высказываний.