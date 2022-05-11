Тиньков нанял охранников после продажи доли в банке

Предприниматель Олег Тиньков сообщил, что нанял охранников после продажи своей доли в основанном им банке "Тинькофф". Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.
"С завтрашнего дня будет у меня два охранника. У меня никогда охранников не было. Сейчас в контексте охранники появятся. Это для нас новая какая-то жизнь, но поживем с охранниками", - сказал бизнесмен, отметив, что нанимает охранников из-за опасений за личную безопасность из-за публичных высказываний.
Олег Тиньков рассказал, что в настоящее время проживает в своем особняке в Италии вместе с супругой. Они живут скромной жизнью. В доме нет никакой прислуги. По словам предпринимателя, он ушел на пенсию и не занимается бизнесом. В интервью Тиньков также выражал надежду, что британские власти уберут его из санкционного списка.
Олег Тиньков сообщил в свои соцсетях, что прощается с банком и Россией в начале мая. В конце апреля группа компаний "Интеррос" Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы "Тинькофф").