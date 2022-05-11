Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
2 часа назад

Тиньков сообщил, что нанял охранников после продажи доли в банке

Газета.Ruиещё 1

Предприниматель Олег Тиньков сообщил, что нанял охранников после продажи своей доли в основанном им банке "Тинькофф". Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

Тиньков нанял охранников после продажи доли в банке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С завтрашнего дня будет у меня два охранника. У меня никогда охранников не было. Сейчас в контексте охранники появятся. Это для нас новая какая-то жизнь, но поживем с охранниками", - сказал бизнесмен, отметив, что нанимает охранников из-за опасений за личную безопасность из-за публичных высказываний.

Олег Тиньков рассказал, что в настоящее время проживает в своем особняке в Италии вместе с супругой. Они живут скромной жизнью. В доме нет никакой прислуги. По словам предпринимателя, он ушел на пенсию и не занимается бизнесом. В интервью Тиньков также выражал надежду, что британские власти уберут его из санкционного списка.

Стало известно о «маневре» McDonald's для возобновления работы в России

Олег Тиньков сообщил в свои соцсетях, что прощается с банком и Россией в начале мая. В конце апреля группа компаний "Интеррос" Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы "Тинькофф").

Компании,Олег Тиньков,Владимир Потанин,Тинькофф банк,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители