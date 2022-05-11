Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Георгий Чесаков покидает советы директоров "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования"

ТАСС

Советы директоров "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования" покидает Георгий Чесаков, он сосредоточится на развитии международных проектов. Об этом сообщила пресс-служба группы "Тинькофф".

Георгий Чесаков покидает совет директоров "Тинькофф банка"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тинькофф банк", ведущий поставщик онлайн-финансовых и лайфстайл-услуг, объявляет об уходе Георгия Чесакова из советов директоров "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования", - говорится в релизе группы.

В соответствии с ранее сообщенными долгосрочными планами, как отмечает пресс-служба, Чесаков сосредоточится на развитии международных проектов и планирует соответствующий переезд.

Председателем совета директоров банка Георгий Чесаков стал весной 2021 года, сменив на этом посту Станислава Близнюка.

Ранее семейные трасты, связанные с основателем TCS Group Holding Plc, в результате ряда сделок, как сообщала пресс-служба "Тинькофф", избавились от всей своей доли в компании, а "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании.

В конце марта "Тинькофф" сообщил, что два соруководителя головной компании на Кипре Оливер Хьюз и Павел Федоров покидают с 31 марта совет директоров TCS Group и комитет по стратегии, а также, что они переезжают на постоянное место жительства в ОАЭ в марте 2022 года. Тогда же сообщалось, что Станислав Близнюк и вся профессиональная команда, руководящая "Тинькофф банком" много последних лет, продолжают дальше развивать российский бизнес.

Компании,Георгий Чесаков,Оливер Хьюз,Павел Федоров,Тинькофф Страхование,Тинькофф банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители