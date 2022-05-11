Георгий Чесаков покидает совет директоров "Тинькофф банка"

Ранее семейные трасты, связанные с основателем TCS Group Holding Plc, в результате ряда сделок, как сообщала пресс-служба "Тинькофф", избавились от всей своей доли в компании, а "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании.

В конце марта "Тинькофф" сообщил, что два соруководителя головной компании на Кипре Оливер Хьюз и Павел Федоров покидают с 31 марта совет директоров TCS Group и комитет по стратегии, а также, что они переезжают на постоянное место жительства в ОАЭ в марте 2022 года. Тогда же сообщалось, что Станислав Близнюк и вся профессиональная команда, руководящая "Тинькофф банком" много последних лет, продолжают дальше развивать российский бизнес.