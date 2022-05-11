Георгий Чесаков покидает совет директоров "Тинькофф банка"

Советы директоров "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования" покидает Георгий Чесаков, он сосредоточится на развитии международных проектов. Об этом сообщила пресс-служба группы "Тинькофф".
"Тинькофф банк", ведущий поставщик онлайн-финансовых и лайфстайл-услуг, объявляет об уходе Георгия Чесакова из советов директоров "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования", - говорится в релизе группы.
В соответствии с ранее сообщенными долгосрочными планами, как отмечает пресс-служба, Чесаков сосредоточится на развитии международных проектов и планирует соответствующий переезд.
Председателем совета директоров банка Георгий Чесаков стал весной 2021 года, сменив на этом посту Станислава Близнюка.
Ранее семейные трасты, связанные с основателем TCS Group Holding Plc, в результате ряда сделок, как сообщала пресс-служба "Тинькофф", избавились от всей своей доли в компании, а "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании.
В конце марта "Тинькофф" сообщил, что два соруководителя головной компании на Кипре Оливер Хьюз и Павел Федоров покидают с 31 марта совет директоров TCS Group и комитет по стратегии, а также, что они переезжают на постоянное место жительства в ОАЭ в марте 2022 года. Тогда же сообщалось, что Станислав Близнюк и вся профессиональная команда, руководящая "Тинькофф банком" много последних лет, продолжают дальше развивать российский бизнес.