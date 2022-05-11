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1 час назад

Россиян призвали не ждать возвращения McDonald's

Вероника Полынина

Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's под прежним брендом, заявил РИА «Новости» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Россиян призвали не ждать возвращения McDonald's
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, компания каждый день несет убытки. Если в ближайшее время не будет найден покупатель на российский бизнес McDonald's, компанию могут признать банкротом.

Вероятнее всего, считает Бухаров, российское подразделение McDonald's будет распродано по частям или передано в управление менеджменту.

«Понятно, что McDonald's сегодня находятся под влиянием своей головной компании. Но просто бросить все невозможно, вопрос в том, как это будет реализовано», - сказал глава федерации.

По мнению Бухарова, вернуться в Россию компании мешает не только решение головного офиса, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig, ранее приостановившими деятельность в РФ. Перед тем, как вернуться, McDonald's необходимо будет найти им замену.

Покинувшим Россию западным брендам предрекли проблемы с арендой помещений в ТЦ

При этом поставщики продолжают отгрузки продукции в некоторые рестораны компании, работающие в России по франшизе, добавил собеседник агентства.

В марте McDonald's приостановил работу 850 ресторанов в России из-за спецоперации России на Украине.

Компании,Игорь Бухаров,Coca-Cola,
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