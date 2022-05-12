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1 час назад

Каждый шестой McDonald's в России еще работает

РИА Недвижимостьиещё 2

Каждый шестой McDonald's — всего 133 ресторана из 850 — по-прежнему открыт для посетителей в России, так как работает по франшизе, рассказал РИА Недвижимость директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца.

Сейчас, как отметил Маца, только в Южном и Дальневосточном федеральном округах рестораны закрыты полностью. Заведения на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга управляются местным франчайзи — ООО "Развитие рост", входящим в группу "Росинтер ресторантс", которая развивает сети "Иль Патио", "Шикари", Fridays. К примеру, работают McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Также к франчайзи McDonald's относятся ООО "СПП" и ООО "Гид" — у них, в частности, множество точек в Сибири, на Урале, Башкирии и Татарстане. ООО "Гид" принадлежит сибирскому бизнесмену Александру Говору. СПП владеет крупный казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев, родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Помимо России, Боранбаев является франчайзи сети общепита в Казахстане и Белоруссии.

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"Качество еды в оставшихся открытыми в России ресторанах в целом осталось без изменений в связи с тем, что практически все поставщики — российские, а иностранное только оборудование", — пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Консультанты уточнили, что франшиза McDonald's предусматривает достаточно жесткие условия для франчайзи и они продолжают действовать. Среди требований — необходимость принимать участие во всех мероприятиях сети, закупать продукты только на складах компании и обучить персонал работе в соответствии с ее стандартами.

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