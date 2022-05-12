Fortum покинет российский рынок

Финская энергетическая компания Fortum решила уйти с российского рынка. Об этом говорится в сообщении концерна.

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«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum», - отмечает компания.

Выход немецкого концерна Uniper из своей российской дочерней генерирующей компании «Юнипро» возобновится при появлении такой возможности, сказано в сообщении Fortum (владеет 78% акций Uniper).

«Ожидается, что процесс продажи дочерней компании Uniper - российской "Юнипро" - будет возобновлен как можно скорее», - подчеркнула организация.

Сегодня, 12 мая, немецкий концерн Siemens объявил об уходе с российского рынка из-за событий на Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.