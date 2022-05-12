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36 минут назад

Fortum покинет российский рынок

Лера Букина

Финская энергетическая компания Fortum решила уйти с российского рынка. Об этом говорится в сообщении концерна.

Fortum покинет российский рынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum», - отмечает компания.

Выход немецкого концерна Uniper из своей российской дочерней генерирующей компании «Юнипро» возобновится при появлении такой возможности, сказано в сообщении Fortum (владеет 78% акций Uniper).

«Ожидается, что процесс продажи дочерней компании Uniper - российской "Юнипро" - будет возобновлен как можно скорее», - подчеркнула организация.

Сегодня, 12 мая, немецкий концерн Siemens объявил об уходе с российского рынка из-за событий на Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

Порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России из-за спецоперации РФ на Украине. Согласно подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ретейл пришлось 160 компаний.

Компании,Юнипро,Siemens,
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