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1 час назад

The Walt Disney раскрыла потери из-за обесценившихся активов в России

Лера Букина

Расходы компании The Walt Disney из-за обесценивания нематериальных активов в России составили $195 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет организации.

The Walt Disney раскрыла потери из-за обесценившихся активов в России
Фото: ReutersReuters

«Компания зафиксировала расходы на общую сумму $195 млн из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», — сказано в отчетности.

1 марта компания временно остановила поставку в Россию своих фильмов. Речь идет о картинах производства студий Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios.

11 марта The Walt Disney решила приостановить всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и вещание канала Disney.

Ранее сообщалось, что платформа Disney+ нарастила число подписчиков до 137,7 млн и может стать лидером рынка.

Американская компания Paramount ранее прекратила вещание своих телеканалов в России. В состав пакета каналов организации входят развлекательные и семейные каналы, в частности, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в том числе MTV Russia и MTV Live HD.

Компании,Walt Disney,
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