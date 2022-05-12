The Walt Disney раскрыла потери из-за обесценившихся активов в России

Расходы компании The Walt Disney из-за обесценивания нематериальных активов в России составили $195 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет организации.

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«Компания зафиксировала расходы на общую сумму $195 млн из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», — сказано в отчетности.

1 марта компания временно остановила поставку в Россию своих фильмов. Речь идет о картинах производства студий Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios.

11 марта The Walt Disney решила приостановить всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и вещание канала Disney.

Ранее сообщалось, что платформа Disney+ нарастила число подписчиков до 137,7 млн и может стать лидером рынка.