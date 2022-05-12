Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета для покупки газа в рублях

Уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для приобретения российского газа.

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Еще 14 запросили необходимую для их открытия документацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что еще 10 европейских компаний присоединились к тем, кто собирается платить за российский газ в рублях. Называть источник агентства их не стал.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», - подчеркнул собеседник.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала неоправданным и неприемлемым заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Евросоюз. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, прекращение «Газпромом» поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом.