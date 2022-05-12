Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета для покупки газа в рублях

Уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для приобретения российского газа.
Еще 14 запросили необходимую для их открытия документацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что еще 10 европейских компаний присоединились к тем, кто собирается платить за российский газ в рублях. Называть источник агентства их не стал.
«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», - подчеркнул собеседник.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.
27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала неоправданным и неприемлемым заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Евросоюз. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, прекращение «Газпромом» поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом.
Премьер-министр Италии Марио Драги, слова которого привело агентство Bloomberg, сообщил, что Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа, уже оплатила поставки топлива рублями. Итальянский премьер считает, что европейские компании могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций, так как «официального заявления о том, что означает нарушение санкций, нет».