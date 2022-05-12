Украина принудительно изымет активы Сбербанка и ВЭБ.PФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принудительно изымет активы ПАО «Сбербанк» и ВЭБ.РФ на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает «Интерфакс».

Также будут изъяты финансовые активы в виде прав требования долга «ВЭБ.РФ» к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд грн, а также другие финансовые активы «дочек» российских банков.