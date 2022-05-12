Сбербанк потребует от Киева возместить убытки

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. Российская компания потребует от Киева возместить убытки на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

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Соответствующее соглашение от 27 ноября 1998 года было заключено между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины.