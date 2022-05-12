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1 час назад

Сбербанк потребует от Киева возместить убытки

Lenta.ruиещё 7

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. Российская компания потребует от Киева возместить убытки на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Сбербанк потребует от Киева возместить убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее соглашение от 27 ноября 1998 года было заключено между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины.

12 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил в принудительном порядке изъять такие права собственности России и ее резидентов, как 99,7 процента акций Проминвестбанка (ПИБ), которые находятся в собственности госкорпорации ВЭБ.РФ, а также 100 процентов акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее — Сбербанк, Киев), которые принадлежат Сбербанку России.

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