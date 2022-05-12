Сбербанк потребует от Киева возместить убытки

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. Российская компания потребует от Киева возместить убытки на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.
Соответствующее соглашение от 27 ноября 1998 года было заключено между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины.
12 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил в принудительном порядке изъять такие права собственности России и ее резидентов, как 99,7 процента акций Проминвестбанка (ПИБ), которые находятся в собственности госкорпорации ВЭБ.РФ, а также 100 процентов акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее — Сбербанк, Киев), которые принадлежат Сбербанку России.