Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины

Лера Букина

Сбербанк после решения СНБО Украины об изъятии активов планирует инициировать инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Сбербанк потребует от Киева возместить убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее принял решение в принудительном порядке изъять активы Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы «дочек» Сбербанка и ВЭБа.

В банке подчеркнули, что ПАО «Сбербанк» собирается инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98.

Глава регулятора Украины Кирилл Шевченко ранее оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен, или $884 млрд.

Ранее, в первые дни спецоперации на Украине, были аннулированы лицензии российских банков. 4 мая сообщалось о том, что в рамках очередного пакета антироссийских санкций Еврокомиссия намерена отключить еще ряд крупнейших российских банков от SWIFT наряду с МКБ и Россельхозбанком.

Компании,Кирилл Шевченко,ВЭБ,Правительство Украины,Россельхозбанк,Еврокомиссия,Сбербанк России,Правительство РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители