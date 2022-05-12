Сбербанк потребует от Киева возместить убытки

Сбербанк после решения СНБО Украины об изъятии активов планирует инициировать инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее принял решение в принудительном порядке изъять активы Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы «дочек» Сбербанка и ВЭБа.

В банке подчеркнули, что ПАО «Сбербанк» собирается инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98.

Глава регулятора Украины Кирилл Шевченко ранее оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен, или $884 млрд.