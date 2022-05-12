Экономист допустил скорое возвращение Siemens в Россию

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию об уходе Siemens из России. По словам специалиста, компания не покинет российский рынок окончательно, найдя новые формы деятельности.
Siemens у нас работал еще с дореволюционных времен, история работы компании в России исчисляется с середины XIX века. У нас Siemens производил вагоны, силовое оборудование и прочее. При советской власти у нас с компанией сохранились достаточно плотные контакты. В стране оставались заводы компании, их надо было реконструировать, переоборудовать. А если компания строит какие-то заводы - она их не бросает на произвол судьбы, дооборудование и модернизация оставляют привязку к этой компании. Уже не говоря о том, что у нас по линии внешней торговли с ФРГ были крупные поставки, и Siemens там тоже выделялся. Причем именно электросиловым оборудованием, подвижными составами и так далее. Кроме того, когда запускали движение по МЦК (Московское центральное кольцо - прим. ред.), там были поезда от Siemens. Это говорит о том, что мы связаны теснейшим образом.
Я не думаю, что Siemens уйдет. Скорее всего, речь может идти о приостановке деятельности компании в России. Может быть, о продаже контрольных пакетов каких-то заводов. В компании понимают, что российский рынок перспективный, емкий для оборудования и изделий от Siemens. Это сейчас он находится под санкциями и поставлен на паузу, а дальше, когда он переживет период адаптации, он будет развиваться, а развивающийся рынок никто никогда не теряет. Не говоря о том, что на рынке, который у Siemens "под боком", в Европе, скорее, понижательный вектор, чем повышательный. То есть я не прогнозирую, что Siemens обрубит все концы и уйдет из России. Скорее всего, Siemens изобразит какой-то уход, сделает такой маневр для того, чтобы потом вернуться на наш рынок и продолжать деятельность под тем или иным видом, под каким-то прикрытием.
Теперь о том, что касается нас. Когда уходит компания со своим брендом, материальная часть - заводы, производственные линии и так далее - остается. Конечно, есть такой момент как поддержка производства, там есть свои ноу-хау, которые означают секрет производства, но в любом случае это для России потери меньшие, чем для Siemens. Тут нет ничего хорошего, но это не катастрофа... Я думаю, будет найден вариант, при котором заводы продолжат работу. Как работает IKEA, как работает Mcdonald's. Они же до конца не ушли. Правда, там все проще, чем в производстве, но, с другой стороны, сложнее. Потому что чем Siemens восполнит уход с нашего рынка? Да ничем не восполнит. Во всяком случае быстро, особенно на фоне падения производства. А если компания уходит как внешнеторговый поставщик, я тоже не думаю, что это произойдет. Потому что есть и понятие параллельного импорта, есть понятие выстраивания других логистических цепочек.
Siemens - достаточно могучая компания, которая играет на европейской площадке существенную роль, думаю, что она может продавить свои интересы, тем более что прецеденты были. Полагаю, что весь этот уход Siemens из нашей страны - это такой лозунг, заявление для печати, скорее всего, для американцев, которые вводят санкции. А в Siemens, полагаю, постараются поддержать свои интересы. Возможно, при поддержке правительства ФРГ. Потому что ожидается, что немецкая экономика вместе со всей Европой будет переживать тяжелые времена. И для нее еще и финансовые проблемы на таком производственном гиганте как Siemens совершенно нежелательны.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Ранее компания Siemens объявила о сворачивании производства и уходе из России.