Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

«Ростелеком» предложил сделать себя монополистом

Лера Букина

«Ростелеком» выступил с инициативой назначить свою структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

«Ростелеком» предложил сделать себя монополистом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь может идти о поставках ведомствам и коммерческим компаниям. По словам источника издания, в настоящее время ведутся обсуждения данного вопроса, однако другие российские IT-интеграторы подвергают критике данную идею. Она заключается в том, что у «Ростелекома» будет монополия на поставку в РФ серверов, систем хранения данных и продажу облачных сервисов, заявил источник издания, близкий к Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что не осведомлены об инициативе «Ростелекома». Там же не одобряют идею о единственном поставщике вычислительной техники в рамках госзакупок.

По мнению представителя компании, участвовавшей в обсуждении предложения, наделение структуры «Ростелекома» такими широкими функциями несет риски включения в санкционные списки сначала ее самой, а затем и всех партнеров. Кроме того, представитель указывает на отсутствие гибкости в схемах платежей и поставок, которые могут предложить участники рынка, работая обособленно.

«Ростелеком» в 2019 году назначили единственным поставщиком сервисов для «гособлака». Это давало возможность приобретать его услуги без торгов, однако в настоящее время поставщиком услуг по одному из контрактов является SberCloud, заявили в министерстве.

«Прорабатывается вопрос об участии в программе и других центров обработки данных», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что консолидированная выручка «Ростелекома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом на 6% и достигла 580,092 млрд рублей. Чистая прибыль госоператора в 2021 году возросла на 26%, до 31,832 млрд рублей.

Компании,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители