«Ростелеком» предложил сделать себя монополистом

«Ростелеком» выступил с инициативой назначить свою структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

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Речь может идти о поставках ведомствам и коммерческим компаниям. По словам источника издания, в настоящее время ведутся обсуждения данного вопроса, однако другие российские IT-интеграторы подвергают критике данную идею. Она заключается в том, что у «Ростелекома» будет монополия на поставку в РФ серверов, систем хранения данных и продажу облачных сервисов, заявил источник издания, близкий к Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что не осведомлены об инициативе «Ростелекома». Там же не одобряют идею о единственном поставщике вычислительной техники в рамках госзакупок.

По мнению представителя компании, участвовавшей в обсуждении предложения, наделение структуры «Ростелекома» такими широкими функциями несет риски включения в санкционные списки сначала ее самой, а затем и всех партнеров. Кроме того, представитель указывает на отсутствие гибкости в схемах платежей и поставок, которые могут предложить участники рынка, работая обособленно.

«Ростелеком» в 2019 году назначили единственным поставщиком сервисов для «гособлака». Это давало возможность приобретать его услуги без торгов, однако в настоящее время поставщиком услуг по одному из контрактов является SberCloud, заявили в министерстве.

«Прорабатывается вопрос об участии в программе и других центров обработки данных», — подчеркнули там.