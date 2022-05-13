Агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатов ЕС, ранее сообщило, что несколько стран Европейского союза заявили о необходимости рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти. Отсрочка может быть обусловлена желанием стран продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если эмбарго не поддержит Венгрия.

Также стало известно, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия из-за санкций уменьшила в апреле 2022 года поставки нефти на мировой рынок на 1 млн баррелей в сутки (б/с), во второй половине 2022 года цифра может вырасти до 3 млн б/с. МЭА подчеркивает, что российский экспорт в целом держался на прежнем уровне несмотря на международное давление и падение добычи нефти, однако крупные трейдеры собираются до 15 мая свернуть сделки с контролируемыми государством компаниями.