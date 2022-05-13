Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Бизнесмен Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Сообщение об этом появилось в его Twitter-аккаунте в пятницу, 13 мая.

«Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5 процентов пользователей [соцсети]», — говорится в публикации предпринимателя.

Другие подробности он не сообщил.

Ранее Маск также подтвердил намерение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки. Он также высказался о возможной кандидатуре Трампа на следующих президентских выборах в США.