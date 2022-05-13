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1 час назад

Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Lenta.ruиещё 1

Бизнесмен Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Сообщение об этом появилось в его Twitter-аккаунте в пятницу, 13 мая.

Маск приостановил сделку по покупке Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5 процентов пользователей [соцсети]», — говорится в публикации предпринимателя.

Другие подробности он не сообщил.

Ранее Маск также подтвердил намерение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки. Он также высказался о возможной кандидатуре Трампа на следующих президентских выборах в США.

Перед этим Маск также предупредил о переменах в работе Twitter после приобретения им компании. Бизнесмен заверил, что стандарты работы и требования к сотрудникам будут повышены.

Компании,Илон Маск,Дональд Трамп,
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