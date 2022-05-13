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1 час назад

Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес за €1,5 млн

Газета.Ruиещё 2

Финский производитель продуктов питания Raisio, выпускающий каши под брендом Nordic, продал российский бизнес за 1,5 млн компании Copacker Agro Ltd. Об этом сообщается на сайте финской компании.

Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес
Фото: UnsplashUnsplash

«Сделка Raisio с Copacker Agro завершена. Российские власти зарегистрировали сделку 12 мая 2022 года. Бизнес дочерней компании Raisio «ООО Райсио Ньютришен» был передан покупателю Copacker Agro. Общая стоимость продажи составила €1,5 млн», — отметили в пресс-службе.

В Raisio уточнили, что потери компании от продажи бизнеса в России составят €3,6 млн.

Торговая марка Nordic использовалась на рынках России и Белоруссии. Под этим брендом выпускались каши, хлопья, мюсли и другие продукты.

5 мая финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России. Покупателем ООО «Паулиг Рус» стал частный инвестор Викас Сои, который, согласно информации из открытых источников, является топ-менеджером фирмы-конкурента Milagro. В рамках сделки новому владельцу перейдет завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников. При этом торговые марки и рецептура не были включены в соглашение о продаже.

Компании,
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