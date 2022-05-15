UniCredit и Citigroup могут обменять активы в России

Итальянская банковская группа UniCredit и американский финансовый конгломерат Citigroup планируют заключить сделки по обмену активами с российскими кредитными организациями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

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По данным издания, банки UniCredit и Citigroup рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих российских активов на зарубежные предприятия местных финансовых организаций.

В частности, в UniCredit планируют договориться с банками, против которых не ввели ограничительные меры, по обмену российских так называемых «книг займов» на равноценные иностранные кредитные портфели.

В Citigroup, в свою очередь, планируют продать активы одному из российских банков средней величины.