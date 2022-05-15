Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

UniCredit и Citigroup могут обменять активы в России

Елена Прошина

Итальянская банковская группа UniCredit и американский финансовый конгломерат Citigroup планируют заключить сделки по обмену активами с российскими кредитными организациями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

UniCredit и Citigroup могут обменять активы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, банки UniCredit и Citigroup рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих российских активов на зарубежные предприятия местных финансовых организаций.

В частности, в UniCredit планируют договориться с банками, против которых не ввели ограничительные меры, по обмену российских так называемых «книг займов» на равноценные иностранные кредитные портфели.

В Citigroup, в свою очередь, планируют продать активы одному из российских банков средней величины.

Журналисты сообщают, что западные банки договорились с регуляторами о получении «особенной оговорки», которая позволит им в крайнем случае заключить сделки даже с теми физическими и юридическими лицами, которые находятся в санкционных списках.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители