UniCredit и Citigroup могут обменять активы в России

Итальянская банковская группа UniCredit и американский финансовый конгломерат Citigroup планируют заключить сделки по обмену активами с российскими кредитными организациями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
По данным издания, банки UniCredit и Citigroup рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих российских активов на зарубежные предприятия местных финансовых организаций.
В частности, в UniCredit планируют договориться с банками, против которых не ввели ограничительные меры, по обмену российских так называемых «книг займов» на равноценные иностранные кредитные портфели.
В Citigroup, в свою очередь, планируют продать активы одному из российских банков средней величины.
Журналисты сообщают, что западные банки договорились с регуляторами о получении «особенной оговорки», которая позволит им в крайнем случае заключить сделки даже с теми физическими и юридическими лицами, которые находятся в санкционных списках.