Спрогнозирован срок возвращения зарубежных компаний в Россию

Американский "Макдоналдс" может возобновить работу в России под другим брендом, заправки британско-нидерландской компании Shell скоро сменят вывеску на "Лукойл", а шведская "Икея" до конца лета будет выплачивать зарплату своим сотрудникам. Крупный иностранный бизнес, который вложился в российский рынок, скоро начнет возвращаться, считают эксперты.

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"Парад уходов иностранных брендов с российского рынка по большей части не имел рационального, экономического обоснования. Это была акция психологического давления, задачей которой было показать, что привычный мир вокруг рядового россиянина рушится и уже никогда не будет прежним", - рассуждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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В 90% случаев уходящие компании легко могут заменить либо производители из незападных стран, либо местные поставщики, говорит он.

Многие иностранные компании объясняли свой уход из России сложностями с доставкой импортных товаров и сырья. Но все же особенно самоубийственно, по мнению Зубца, смотрелись уходы западных брендов с рынка общественного питания. Российский фастфуд много выиграл от этого. Закрытие "Макдональдса" и "Старбакса" не вызвало никаких последствий, кроме потерь у материнских компаний, которые им никто не обещал компенсировать, отмечает эксперт. Поэтому многие из них через некоторое время захотят вернуться.

Брендам выгодно вернуться в течение года, пока их взаимоотношения с клиентами не изменились

Кроме того, зарубежные бренды на российских улицах и полках магазинов - это сильный инструмент культурного влияния, в котором Запад заинтересован сейчас, может быть, даже сильнее, чем прежде, потому что попытки влиять путем санкций, не приносят успеха.

"Если раньше западные правительства принуждали свои компании потребительского рынка к уходу из России, теперь мы можем увидеть, как они наоборот будут их принуждать вернуться, нанимать персонал, открывать магазины, размещать рекламу, чтобы посредством этих брендов восстановить сеть влияния на массовое сознание в России", - считает Зубец.

Брендам и самим выгодно поскорее вернуться, говорит генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

"Если бренды вернутся, условно, в течение года, их взаимоотношения с большей частью клиентов не изменятся, потребители просто вернутся в привычные магазины", - считает эксперт.

Но если ситуация затянется на несколько лет, потребительские привычки успеют измениться, считает Мовсесян. А в этом случае глобальным брендам придется снова завоевывать российский рынок.

Однако ситуации, когда вместо ушедшего бренда и под его вывеской будут открываться заведения другого собственника, вряд ли станут массовым явлением. Скорее всего, освободившиеся площади займут другие арендаторы, но уже под своим именем.

"Произошел не просто уход с рынка, а потеря потребительской лояльности. Возобновят ли бренды свои производства? Конечно, да, хотя бы по той причине, что юридически санкционные меры против бизнесов не обоснованы и противоречат здравому смыслу", - добавляет кандидат экономических наук, главный редактор международного научно-практического журнала "Маркетинг и логистика" Ольга Жильцова.

Российские потребители за последние 30 лет привыкли к высокому качеству товаров и определенным стандартам, говорит вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Ксения Трифонова. Но в ближайшей перспективе все-таки на первый план выйдет цена, так как покупательская способность населения будет падать, считает она. По ее мнению, в России достаточно производителей, способных играть в разумных ценовых сегментах и при этом предлагать товары достаточно высокого качества.

В то же время эксперт отмечает, что в российском бизнесе закрепилось мнение, что достаточно производить качественный товар, а все остальное - решится как-нибудь само. Но мировые бренды - это огромные вложения в рекламу, продвижение.

"Без этого невозможно построение сильного бренда. Без коммуникаций и продвижения о вашей замечательной продукции просто никто не узнает", - добавляет Трифонова.