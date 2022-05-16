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58 минут назад

Wildberries запустил прямые продажи от предпринимателей Армении

ТАСС

Онлайн-ретейлер Wildberries открыл логистический центр в Армении, что позволило запустить прямые продажи от местных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении компании.

Wildberries запустил прямые продажи от предпринимателей Армении
Фото: ТАССТАСС

"Wildberries открыл первый логистический центр компании в Армении: это позволило запустить на онлайн-платформе прямые продажи товаров от представителей местного бизнеса", - отмечается в сообщении.

На первом этапе работа по модели продаж "Маркетплейс" для предпринимателей Армении доступна только внутри страны, но в будущем география будет расширена и на другие страны, в том числе на Россию, отмечают в компании.

Wildberries впервые заработал в Армении в 2018 году, в 2021 году была запущена франшиза по открытию пунктов выдачи вместе с местным бизнесом. Wildberries продолжает расширять свою онлайн-платформу для локальных предпринимателей из разных стран.

В 2020-2021 годах прямые продажи также были открыты для представителей бизнеса Белоруссии, Казахстана и Киргизии, добавляется в сообщении.

Wildberries - крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие. Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд рублей.

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