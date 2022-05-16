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1 час назад

Reebok нашел покупателя на свой российский бизнес

Лера Букина

Турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, стал владельцем российского подразделения сети спортивных товаров и одежды Reebok. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Reebok нашел покупателя на свой бизнес в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как уточнил собеседник издания, сделку уже закрыли, по ее итогам более 100 точек продаж Reebok в РФ перешли компании.

По словам генерального директора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, бизнес компании в России оценивается в $1,5 млрд, однако, сумма сделки, возможно, оказалась в три раза меньше (не более $500 млн).

С 2005 года Reebok был в структуре Adidas, в марте 2022 года бренд продали американской Authentic Brands Group (ABG). Сумма сделки составила €2,1 млрд.

Вместе с тем в России Reebok контролируется через ООО «Адидас». По данным «СПАРК-Интерфакс», размер выручки компании в 2021 году составил 55,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,9 млрд рублей.

6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию. В перечень попали, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

После начала спецоперации РФ на Украине крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Среди тех, кто приостановил работу в стране, — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие.

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