Сотовые операторы готовятся завозить в РФ б/у оборудование

Российские сотовые операторы рассматривают варианты импорта в Россию бывшего в употреблении оборудования. Два источника на рынке сообщили газете "Известия" о возможных поставках базовых станций из дружественных стран.
По мнению одного из источников, закупка оборудования на вторичном рынке - едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета. В частности, газете сообщили, что подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков.
"Сами операторы, опасаясь прекращения поставок оборудования, вряд ли будут заниматься перепродажей базовых станций, а вот непубличные компании-посредники", - сообщили изданию источник.
Также он добавил, что такой параллельный импорт, возможно, позволит закупать базовые станции для покрытия города средних размеров или даже небольшого региона, поскольку списание старых базовых станций и переход на новое поколение производятся операторами как раз в пределах регионов или областей.