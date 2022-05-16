Сотовые операторы готовятся завозить в РФ б/у оборудование

По мнению одного из источников, закупка оборудования на вторичном рынке - едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета. В частности, газете сообщили, что подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков.