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58 минут назад

Всё будет CoolCola: «Очаково» выпустил локальные версии популярных газировок

Sostav.ru

Российские ритейлеры продолжают пополняться аналогами глобальной продукции из-за введённых санкций — например, свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite представил Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

«Очаково» выпустил локальные версии популярных газировок
Фото: ochakovo.ruochakovo.ru

Продукция производителя на полках магазинов появится с названиями CoolCola, Fancy и Street. «Очаково» отметил, что новая линейка газировок — это классические вкусы любимых прохладительных напитков.

В описании напитков комбинат указал отсылки к «оригиналу». Так, CoolCola на сайте холдинга позиционируется в качестве «выразительного и освежающего напитка с культовым вкусом колы», у Fancy — узнаваемый вкус фанты, а Street содержит натуральные соки лимона, лайма и растительные экстракты.

На этикетках импортозамещённых напитков представлены минималистичные логотипы — первые буквы названий. Фирменные цвета Fancy и Street повторяют айдентику Fanta и Sprite, а в дизайне CoolCola был добавлен синий цвет. Sostav направил запрос пресс-службе холдинга для уточнения деталей запуска новых брендов.

В марте Coca-Cola приостановила свою деятельность на территории России, в частности, вложения в рекламу и маркетинг. При этом Джеймс Квинси, генеральный директор глобального холдинга, владеющего брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, не исключил полный уход компании с российского рынка.

Компании,Coca-Cola,
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