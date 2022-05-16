«Очаково» выпустил локальные версии популярных газировок

Российские ритейлеры продолжают пополняться аналогами глобальной продукции из-за введённых санкций — например, свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite представил Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».
Продукция производителя на полках магазинов появится с названиями CoolCola, Fancy и Street. «Очаково» отметил, что новая линейка газировок — это классические вкусы любимых прохладительных напитков.
В описании напитков комбинат указал отсылки к «оригиналу». Так, CoolCola на сайте холдинга позиционируется в качестве «выразительного и освежающего напитка с культовым вкусом колы», у Fancy — узнаваемый вкус фанты, а Street содержит натуральные соки лимона, лайма и растительные экстракты.
На этикетках импортозамещённых напитков представлены минималистичные логотипы — первые буквы названий. Фирменные цвета Fancy и Street повторяют айдентику Fanta и Sprite, а в дизайне CoolCola был добавлен синий цвет. Sostav направил запрос пресс-службе холдинга для уточнения деталей запуска новых брендов.
В марте Coca-Cola приостановила свою деятельность на территории России, в частности, вложения в рекламу и маркетинг. При этом Джеймс Квинси, генеральный директор глобального холдинга, владеющего брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, не исключил полный уход компании с российского рынка.