«Очаково» выпустил локальные версии популярных газировок

Российские ритейлеры продолжают пополняться аналогами глобальной продукции из-за введённых санкций — например, свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite представил Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

Фото: ochakovo.ru ochakovo.ru

Продукция производителя на полках магазинов появится с названиями CoolCola, Fancy и Street. «Очаково» отметил, что новая линейка газировок — это классические вкусы любимых прохладительных напитков.

В описании напитков комбинат указал отсылки к «оригиналу». Так, CoolCola на сайте холдинга позиционируется в качестве «выразительного и освежающего напитка с культовым вкусом колы», у Fancy — узнаваемый вкус фанты, а Street содержит натуральные соки лимона, лайма и растительные экстракты.

На этикетках импортозамещённых напитков представлены минималистичные логотипы — первые буквы названий. Фирменные цвета Fancy и Street повторяют айдентику Fanta и Sprite, а в дизайне CoolCola был добавлен синий цвет. Sostav направил запрос пресс-службе холдинга для уточнения деталей запуска новых брендов.