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1 час назад

Суд разрешил РЖД использовать оборудование Siemens для ремонта «Сапсанов»

BFM.RUиещё 1

РЖД сможет использовать оборудование немецкого концерна Siemens для технического обслуживания поездов «Сапсан». Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает «Интерфакс».

Суд разрешил РЖД использовать оборудование Siemens для ремонта «Сапсанов»
Фото: ТАССТАСС

Из картотеки суда следует, что РЖД просил признать недействительным одностороннее расторжение договора о ремонте «Сапсанов», заключенного еще в 2007 году. В качестве обеспечительных мер перевозчик называл передачу ремонтного оборудования.

На прошлой неделе Siemens объявил о прекращении бизнеса в России, компания начала сворачивать свою производственную и операционную деятельность. В том числе она заявила о разрыве сервисных контрактов с РЖД на обслуживание «Сапсанов».

Компании,Siemens,РЖД,
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