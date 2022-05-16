Суд разрешил РЖД использовать оборудование Siemens для ремонта «Сапсанов»

Из картотеки суда следует, что РЖД просил признать недействительным одностороннее расторжение договора о ремонте «Сапсанов», заключенного еще в 2007 году. В качестве обеспечительных мер перевозчик называл передачу ремонтного оборудования.

На прошлой неделе Siemens объявил о прекращении бизнеса в России, компания начала сворачивать свою производственную и операционную деятельность. В том числе она заявила о разрыве сервисных контрактов с РЖД на обслуживание «Сапсанов».