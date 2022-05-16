McDonald's нашел способ возобновить работу в РФ

McDonald's может возобновить работу на российском рынке под другим брендом, сохранив рестораны быстрого питания и меню. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает ТАСС.

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McDonald's сообщил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети приняли из-за возникших «операционных, технических и логистических сложностей», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества». Сегодня компания объявила об уходе из России и инициировала продажу российского бизнеса.

При этом источник в McDonald's сообщил, что сеть намерена возобновить работу в России под новым брендом в середине июня.

«McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков - российские, сотрудничество с ними сохранится», - пояснил он.