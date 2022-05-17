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2 часа назад

Газ в Европе подешевел до $960

Секрет Фирмыиещё 4

Цена газа в Европе в ходе торгов утром 17 мая опустилась ниже $960 за 1000 кубометров (или €88,5 за 1 МВт·ч). В целом стоимость газа с начала дня снижается на 4,7% — об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее сообщалось, что уровень запасов сырья в европейских подземных хранилищах уже превысил 40% — это составляет половину от целевого показателя заполненности к 1 октября. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), закачка газа в европейские газовые хранилища в мае идёт рекордными темпами за всё время наблюдений, которые ведутся с 2011 года. Наиболее активно заполняют газом свои хранилища Португалия (уровень запасов — 89,31%) и Польша (87,88%). Больше 40% закачано в хранилища Чехии, Германии , Франции и Италии. Ранее сообщалось , что с начала года «Газпром» добыл 193,8 млрд кубометров газа. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 26,5%, до 55,9 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок снизились на 3,1%. При этом «Газпром» выполняет все контракты и поставляет газ согласно подтверждённым заявкам, заявили в компании.

Европа должна закачать 59 млрд кубометров газа для достижения "ковидных" показателей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Компании,Газпром,
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