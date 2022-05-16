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39 минут назад

В России начали закрывать заправки Shell

Лера Букина

В России начали закрывать автозаправочные станции англо-голландской Shell, объявившей о поэтапном отказе от всех российских углеводородов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В России начали закрывать заправки Shell
Фото: ReutersReuters

На АЗС разместили уведомление о временном закрытии топливораздаточных колонок с 15 мая и прекращении с 20 мая 2022 года программы лояльности Shell ClubSmart. Ее участники могли накапливать баллы до 13 мая включительно. Отмечается, что воспользоваться баллами можно до 20 мая.

В Shell заявили, что «на станциях, входящих в периметр сделки с «ЛУКОЙЛом», полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу». В «ЛУКОЙЛе» не предоставили ответа.

Ранее 12 мая «ЛУКОЙЛ» и Shell объявили о подписании соглашения, которое предусматривает покупку 100% доли в ООО «Шелл нефть» российской НК.

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В числе активов компании - 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Сделку завершат после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Компании,ФАС России,Shell,Лукойл,
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