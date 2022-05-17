Forbes приостановит выпуск бумажного журнала в России

Журнал Forbes Russia с июня временно приостановит в России выпуск бумажной версии в связи с уходом рекламодателей и удорожанием производства. Об этом сообщил директор по развитию издания Дмитрий Озман.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла», — рассказал Озман в беседе с РБК.

Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После того, как на РФ были наложены экономические и банковские ограничения, ряд иностранных компаний покинул российский рынок. Среди них оказались магазины одежды H&M Group, Zara, Nike и Adidas, издательство Condé Nast, которое выпускает журналы Vogue и GQ, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, а также компания Siemens.