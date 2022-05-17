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53 минуты назад

Президент Renault высказался об уходе из РФ

Вероника Полынина

Уход Renault из России был «очень болезненным решением», но это лучший выбор для сохранения рабочих мест для 45 тысяч сотрудников в РФ. Об этом заявил президент Renault Жан-Доминик Сенар в интервью японскому телеканалу NHK.

Глава Renault выступил с заявлением об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тысяч наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», - цитирует Сенара агентство ТАСС.

При этом глава автоконцерна подчеркнул, что возможность возвращения на российский рынок сохраняется при улучшении геополитической ситуации.

Renault отказали в возможности вернуть свой завод в Москве

16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российского бизнеса Renault новым владельцам. Завод «АвтоВАЗ» в Самарской области перешел ФГУП НАМИ (подведомственно Минпромторгу), завод Renault – правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал производство на заводе автомобилей под историческим названием «Москвич». В перспективе на этом заводе планируется выпускать и электромобили. В свою очередь, в Минпромторге заявили, что завод «АвтоВАЗ» сможет сохранить весь модельный ряд Lada по согласованию с Renault и выпускать автомобиль Renault Duster под брендом Lada.

Компании,Сергей Собянин,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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