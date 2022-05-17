Глава Renault выступил с заявлением об уходе из России

Уход Renault из России был «очень болезненным решением», но это лучший выбор для сохранения рабочих мест для 45 тысяч сотрудников в РФ. Об этом заявил президент Renault Жан-Доминик Сенар в интервью японскому телеканалу NHK.

«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тысяч наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», - цитирует Сенара агентство ТАСС.

16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российского бизнеса Renault новым владельцам. Завод «АвтоВАЗ» в Самарской области перешел ФГУП НАМИ (подведомственно Минпромторгу), завод Renault – правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал производство на заводе автомобилей под историческим названием «Москвич». В перспективе на этом заводе планируется выпускать и электромобили. В свою очередь, в Минпромторге заявили, что завод «АвтоВАЗ» сможет сохранить весь модельный ряд Lada по согласованию с Renault и выпускать автомобиль Renault Duster под брендом Lada.