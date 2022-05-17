Треть отелей в Крыму могут не открыться

Этим летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов в Крыму в связи с низким спросом со стороны российских туристов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов.

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«Этим летом из-за низкого спроса некоторые сезонные средства размещения на полуострове могут не открыться. <…> Речь идет в основном о гостевых домах и небольших гостиницах», — заявила исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

С этим согласилась представитель Tvil.ru Оксана Шустикова. По ее данным, не возобновят работу, вероятно, отели на 50—60 номеров. Это 20—30% от всего номерного фонда Крыма, указала эксперт.

Негативные ожидания у представителей турбизнеса появились после майских праздников — тогда загрузка гостиниц составила всего 10—15%. Эксперты прогнозируют загрузку на лето на уровне 30— 40%.

По словам собеседника издания на туррынке, продажи летних туров на полуостров в реальности сократились на 85% к прошлому году. Ситуация, по мнению специалистов, обусловлена закрытым авиасообщением, нехваткой железнодорожных билетов и опасениями по поводу близости украинской границы.