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34 минуты назад

PPF и Home Credit договорились о продаже российских банковских активов

Лера Букина

Чешская инвестиционная компания PPF Group, в которую входит банк «Хоум Кредит», договорилась о продаже банковских активов в России дочерней компании группы инвесторов во главе с бывшим президентом Российской торговой системы Иваном Тырышкиным. Об этом говорится в пресс-релизе PPF.

Крупный европейский банк заявил о продаже российских активов
Фото: ТАССТАСС

«Группа PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным», - указано в сообщении.

Сделка приведет к тому, что группа «Хоум Кредит» уйдет с российского рынка. Сумма сделки не оглашается. В рамках договоренности также будет продан казахстанский банк «Хоум Кредит».

«Сделка будет проведена упорядочено и структурированно, чтобы обеспечить преемственность для сотрудников и клиентов "Хоум Кредит" в России и Казахстане»,— уточнили в компании.

В мае PPF Group приняла решение передать более 200 га в Москве и регионах группе ИСТ Александра Несиса. Это обусловлено ситуацией на Украине. PPF также решила выйти из агробизнеса в РФ.

«Хоум Кредит» включен в список 40 крупнейших банков России.

Компании,Иван Тырышкин,Александр Несис,ХКФ Банк,
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