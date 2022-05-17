В Финляндии ответили на требования "Газпрома" по оплате газа

Финская нефтегазовая компания Gasum не собирается осуществлять платежи в рублях. Она подает исковое заявление в арбитраж, говорится 17 мая в сообщении на сайте компании.

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«У GASUM есть долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией «Газпром экспорт», детали которого компании обсудили с осени прошлого года», — указано в сообщении.

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«Газпром экспорт» в апреле 2022 года направил финским партнерам письмо, в котором были изложены требования о дальнейшей схеме оплаты. Так, в дальнейшем платежи, оговоренные в контракте на поставку, должны производиться в рублях, а не в евро. Также «Газпром экспорт» предъявил GASUM и другие претензии по контракту на поставки.

«GASUM не принимает требования «Газпром экспорта» о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» механизмом оплаты. Кроме того, у компаний есть серьезные разногласия по другим претензиям, предъявленным по контракту», — подчеркнула финская сторона.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для приобретения российского газа. Еще 14 запросили необходимую для их открытия документацию.