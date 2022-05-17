Эксперт оценил перспективы работы McDonald's в России под новым брендом

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с Рамблером оценил перспективы работы ресторанов корпорации McDonald's в России под новым брендом.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в компании сообщили о возвращении McDonald's в Россию под новым брендом в июне текущего года.