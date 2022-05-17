Эксперт оценил перспективы работы McDonald's в России под новым брендом

Кроме названия ресторанов и названий блюд в меню ничего не изменится. Все цепочки поставок останутся. Российский топ-менеджмент, который отдал полжизни работе в этом заведении, сделал все для того, чтобы можно было продолжить работу. При этом мы понимаем, что McDonald's оставил торговую марку в России, он ее не забирает. Она зарегистрирована, но не будет висеть на заведениях. Если они ее не забрали, то за этим следует, что здесь никто не может ее зарегистрировать... Работает на 100% российский менеджмент, поставщики российские, 90% продукции производится на территории Российской Федерации. Думаете что-то изменится? Ну, уйдет Coca-Cola
- будет сделана кола под новым брендом. Paulig (основной поставщик кофе для сети McDonald's - прим. ред.) выкуплен, значит, кофе будет поставлять завод, который его здесь делает... Все оборудование для предприятий быстрого обслуживания есть российское... Если раньше был "Биг Мак", то теперь по-русски будет написано: "Большой мак", был "Чизбургер" - будет написано "Сырный бургер". По сути все то же самое.
У McDonald's есть собственные помещения, отдельно стоящие. Они были построены за собственный счет. А есть арендованные. Здесь возникнет вопрос: если они меняют бренд, а в договоре с арендодателем четко прописано, что там должен быть именно McDonald's, ему даны очень серьезные преференции, но McDonald's не будет, пойдут ли на эти условия, например, владельцы бизнеса, тогового центра? Пойдут ли они на условия, которые были предоставлены именно McDonald's? Это неизвестно. Думаю, кто-то пойдет, а кто-то скажет, мол, платите мне больше. Или изменит условия. Тогда возникает такая ситуация, что по сути меняется экономическая модель. Для того, чтобы остаться на плаву, им необходимо полностью сохранить сервис, качество, скорость обслуживания и цену. Потому что их конкурентное преимущество было именно в цене. Плюс, конечно, все ходили в McDonald's, потому что предприятие очень серьезно было поддержано маркетингом.
Есть еще одна проблема: в договоре франчайзинга нет положений о том, как, например, владелец торговой марки может забрать свое название. То есть он может расторгнуть контракт - там все прописано. Но они (франчайзеры) заплатили McDonald's, заплатили роялти, они выполняют все условия. Им что - предложат новый бренд? Они ответят: "Меня это не интересует". Вот тут вопрос: будут ли они дальше использовать бренд McDonald's, что тогда является их конкурентным преимуществом? Посмотрим, как будет решаться эта проблема.