Россия создала альтернативу системам Visa и Mastercard

Россия смогла создать альтернативу платежным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы «Мир». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание», передает ТАСС.

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«Национальная система платежных карт - тоже один из важнейших элементов. Решение Центрального банка, решение руководства страны о создании такой альтернативы Visa и Mastercard абсолютно сработало. Мы это с вами видим», - подчеркнул он.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.