Финская Gasum сообщила, что поставки газа из России, вероятно, прекратятся 20 или 21 мая, передает ТАСС.

«Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года. Gasum не получала никакой информации по этому поводу ни от «Газпром экспорт», ни от российского оператора», - уточняется в заявлении.

17 мая Gasum сообщила, что отказывается принимать требование России о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Компания подчеркнула, что в связи с этим увеличивается риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию.

Российская сторона поставляла газ в Финляндию на протяжении почти 50 лет. В декабре 2015 года «Газпром экспорт» и Gasum решили продлить действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года. Газпром выступал акционером Gasum до 2016 года. Он продал свою долю в компании (25%) из-за требований Третьего энергопакета и пересмотра своей стратегии по получению доступа к конечному потребителю.