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1 час назад

Финская Gasum назвала сроки прекращения поставок российского газа

Лера Букина

Финская Gasum сообщила, что поставки газа из России, вероятно, прекратятся 20 или 21 мая, передает ТАСС.

«Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года. Gasum не получала никакой информации по этому поводу ни от «Газпром экспорт», ни от российского оператора», - уточняется в заявлении.

17 мая Gasum сообщила, что отказывается принимать требование России о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Компания подчеркнула, что в связи с этим увеличивается риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию.

Финские энергетики пояснили прекращение поставок электроэнергии из РФ

Российская сторона поставляла газ в Финляндию на протяжении почти 50 лет. В декабре 2015 года «Газпром экспорт» и Gasum решили продлить действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года. Газпром выступал акционером Gasum до 2016 года. Он продал свою долю в компании (25%) из-за требований Третьего энергопакета и пересмотра своей стратегии по получению доступа к конечному потребителю.

Власти России намерены прекратить поставки потребителям из «недружественных» стран, которые отказались производить платежи в рублях. Контрагенты «Газпрома» могут продолжить оплату в евро или долларах, которые Газпромбанк конвертирует в рубли и отправляет на счета «Газпрома».

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