Липецкий Indesit с марта втрое снизил число работников, находящихся в простое

Липецкий завод АО "Индезит Интернэшнл", один из крупнейших в России производителей стиральных машин и холодильников Indesit, с марта втрое снизил число работников в простое. Из-за проблем со сбытом продукции и с поставкой комплектующих в простое было 1 500 сотрудников, сейчас - 460, сообщила в среду пресс-служба правительства Липецкой области.

"Один из острых вопросов - занятость и выплата заработной платы сотрудникам. На сегодняшний день в штате предприятия числятся порядка 2 200 человек. Первоначально в простое находилось полторы тысячи работников, сейчас их количество снизилось до 460. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. С 1 мая была проведена индексация заработной платы всех работников предприятия", - говорится в сообщении.

"Завод приостановил производство с начала марта. В настоящий момент работа частично восстановлена. Но предприятие продолжает испытывать трудности, как со сбытом продукции, так и с поставкой комплектующих. Игорь Артамонов попросил руководство компании строго соблюдать все социальные обязательства перед сотрудниками. Администрация региона, в свою очередь, готова помочь с проработкой логистических цепочек, чтобы завод увеличил объемы выпускаемой продукции и занятость работников", - говорится в сообщении.

В марте пресс-служба управления инвестиций и инноваций Липецкой области сообщала, что на АО "Индезит Интернэшнл" приостановили производство, так как склады завода в Липецке были переполнены. Завод "Индезит Интернэшнл" является одним из крупнейших производителей стиральных машин и холодильников в России, он расположен в Липецке. В 2000 году Indesit Company купила липецкий завод холодильников Stinol, на месте которого построила свое производство и открыла его в 2004 году.