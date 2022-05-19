Yokohama возобновит производство шин в России

«Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно. Но все без исключения сотрудники, по заверениям руководства компании, будут получать 100% зарплаты», — заявил Игорь Артамонов.