Yokohama возобновит производство шин в России

Российский завод Yokohama в Липецке возобновит производство шин в начале июня. Об этом заявил на своей станице во «ВКонтакте» в среду глава Липецкой области Игорь Артамонов.
«Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно. Но все без исключения сотрудники, по заверениям руководства компании, будут получать 100% зарплаты», — заявил Игорь Артамонов.
Выпуск автомобильных шин на заводе Yokohama в особой экономической зоне «Липецк» был приостановлен в конце марта из-за сложностей с доставкой компонентов из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что в России создали новую технологию строительства дорог на основе вторичного сырья. Речь идет о так называемом высокотехнологичном резиновом комплексном модификаторе РКМ-2, который сделан из переработанных крупногабаритных шин.