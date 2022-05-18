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1 час назад

Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию

Елена Прошина

Немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas и датский ювелирный дом Pandora объявили о планах вернуться на рынок России. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке торговой недвижимости.

Adidas и Pandora планируют вернуться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Adidas уже почти завершил процесс изменения логистических цепочек, компания зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организовывать поставки в РФ. До этого они располагались в Европе, а сейчас находятся в Турции.

Adidas осталось решить только вопрос с тем, как именно возобновить работу в России. В числе вариантов: продать компанию российскому/иностранному игроку или сменить вывеску. Однако последний вариант наименее предпочтителен для ритейлеров, которые годами вкладывались в развитие своей торговой марки.

Pandora дилемму с открытием решила путем продажи российских активов компании-партнеру из Сербии. На данный момент решается вопрос о продолжении развития бренда в РФ.

Также «Известиям» стало известно, что бренд Nespresso тоже планирует вернуться на российский рынок. Компания продала свои активы партнеру в Сербии.

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